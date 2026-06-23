Festivals du Parc Floral 2026: Pestacles, le festival de musique jeune public de l’été parisien Parc Floral de Paris Paris
Festivals du Parc Floral 2026: Pestacles, le festival de musique jeune public de l’été parisien Parc Floral de Paris Paris mercredi 24 juin 2026.
Chaque mercredi sera l’occasion d’un voyage drôle, sensible et dynamique, de la chanson française au slam, de la techno aux sonorités créoles… pour une odyssée ludique et créative !
Au programme : concerts gratuits tous les mercredis !
24 Juin 2026 // 14h30
Bülbül – LEÏ – Spectacle musical – dès 6 ans – Plus d’infos
1er Juillet 2026 // 14h30
En direct de la récré – Reno Bistan – Musiques actuelles – dès 6 ans – Plus d’infos
8 Juillet 2026 // 14h
Cette nuit une chouette m’a dit – Morgane Le Cuff – Spectacle français/gallo – dès 4 ans – Plus d’infos
15 Juillet 2026 // 14h
Un Chat Botté – Marie Piemontese & Florent Trochel – Spectacle musical – dès 6 ans – Plus d’infos
22 Juillet 2026 // 14h
Bestiole Blues Bazar – Compagnie Une Chanson Tonton – Chansons-fables – dès 6 ans –Plus d’infos
19 Août 2026 // 14h
Amalia – La Compagnie des Xylophages – Spectacle musical – dès 6 ans – Plus d’infos
26 Août 2026 // 14h
Harmattan Brothers – Jazz, musique mandingue et folk – dès 6 ans – Plus d’infos
2 Sept. 2026 // 14h30
Aux rythmes des vagues – Paolo Conti et Lou Richard – Musique polynésienne, Jazz swing, country-blues -dès 6 ans – Plus d’infos
Pour cette édition 2026, Pestacles invite petits et grands à découvrir en famille et au grand air des projets musicaux pluridisciplinaires exigeants et poétiques.
Du mercredi 24 juin 2026 au mercredi 02 septembre 2026 :
gratuit
Le festival est gratuit mais l’entrée du parc est payante.
Tarif d’entrée du parc: 2,80€
Tarif réduit : 1,60€
Gratuit pour les – 7 ans/ Centres de loisirs et Groupes scolaires
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parc Floral de Paris 1 route de l’artillerie, Paris 12e 75012 Paris
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