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Festivals du Parc Floral 2026: Pestacles, le festival de musique jeune public de l’été parisien Parc Floral de Paris Paris

Festivals du Parc Floral 2026: Pestacles, le festival de musique jeune public de l’été parisien Parc Floral de Paris Paris

Festivals du Parc Floral 2026: Pestacles, le festival de musique jeune public de l’été parisien Parc Floral de Paris Paris mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Parc Floral de Paris

Adresse : 1 route de l'artillerie, Paris 12e

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 3 septembre 2026

Tarif : <p>Le festival est gratuit mais l'entrée du parc est payante. </p><p>Tarif d'entrée du parc: <strong>2,80€</strong> </p><p>Tarif réduit : <strong>1,60€</strong><br><strong>Gratuit</strong> pour les - 7 ans/ Centres de loisirs et Groupes scolaires</p><p></p>

Chaque mercredi sera l’occasion d’un voyage drôle, sensible et dynamique, de la chanson française au slam, de la techno aux sonorités créoles… pour une odyssée ludique et créative !

Au programme : concerts gratuits tous les mercredis !

24 Juin 2026 // 14h30

Bülbül – LEÏ – Spectacle musical – dès 6 ans – Plus d’infos

1er Juillet 2026 // 14h30

En direct de la récré – Reno Bistan – Musiques actuelles – dès 6 ans – Plus d’infos

8 Juillet 2026 // 14h

Cette nuit une chouette m’a dit – Morgane Le Cuff – Spectacle français/gallo – dès 4 ans – Plus d’infos

15 Juillet 2026 // 14h

Un Chat Botté – Marie Piemontese & Florent Trochel – Spectacle musical – dès 6 ans – Plus d’infos

22 Juillet 2026 // 14h

Bestiole Blues Bazar – Compagnie Une Chanson Tonton – Chansons-fables – dès 6 ans –Plus d’infos

19 Août 2026 // 14h

Amalia – La Compagnie des Xylophages – Spectacle musical – dès 6 ans – Plus d’infos

26 Août 2026 // 14h

Harmattan Brothers – Jazz, musique mandingue et folk – dès 6 ans – Plus d’infos

2 Sept. 2026 // 14h30

Aux rythmes des vagues – Paolo Conti et Lou Richard – Musique polynésienne, Jazz swing, country-blues -dès 6 ans – Plus d’infos

Pour cette édition 2026, Pestacles invite petits et grands à découvrir en famille et au grand air des projets musicaux pluridisciplinaires exigeants et poétiques.
Du mercredi 24 juin 2026 au mercredi 02 septembre 2026 :
gratuit

Le festival est gratuit mais l’entrée du parc est payante. 

Tarif d’entrée du parc: 2,80€ 

Tarif réduit : 1,60€
Gratuit pour les – 7 ans/ Centres de loisirs et Groupes scolaires

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-03T01:59:59+02:00
Date(s) :

Parc Floral de Paris 1 route de l’artillerie, Paris 12e  75012 Paris

Festivals du Parc Floral


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