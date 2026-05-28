Café-débat : maternités SOR Paris

Le 23 juin de 16h à 17h30, Macha animera un café-débat autour des liens entre féminisme et maternité : désir ou non d’enfant, charge mentale, allaitement, liberté…

Autour d’un moment chaleureux, interrogeons la maternité, loin des idéalisations, des culpabilités et des oppositions, à travers un prisme féministe.

Atelier à 15 euros, ouvert à toutes : mères, futures mères ou non-mères

Interface en LSF sur demande.

Café-débat autour des liens entre féminisme et maternité : désir ou non d’enfant, charge mentale, allaitement, liberté…

Le mardi 23 juin 2026

de 16h00 à 17h05

payant

Atelier à 15 euros. Inscriptions obligatoires au 0757841312.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T20:05:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T16:00:00+02:00_2026-06-23T17:05:00+02:00

SOR 3, rue des Tourelles 75020 Paris

https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312



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