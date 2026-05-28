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Café-débat : maternités SOR Paris

Café-débat : maternités SOR Paris

Café-débat : maternités SOR Paris mardi 23 juin 2026.

Lieu : SOR

Adresse : 3, rue des Tourelles

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : <p>Atelier à 15 euros. Inscriptions obligatoires au 0757841312.</p>

Le 23 juin de 16h à 17h30, Macha animera un café-débat autour des liens entre féminisme et maternité : désir ou non d’enfant, charge mentale, allaitement, liberté…

Autour d’un moment chaleureux, interrogeons la maternité, loin des idéalisations, des culpabilités et des oppositions, à travers un prisme féministe.

Atelier à 15 euros, ouvert à toutes : mères, futures mères ou non-mères

Interface en LSF sur demande.

Café-débat autour des liens entre féminisme et maternité : désir ou non d’enfant, charge mentale, allaitement, liberté…
Le mardi 23 juin 2026
de 16h00 à 17h05
payant

Atelier à 15 euros. Inscriptions obligatoires au 0757841312.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-23T20:05:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T16:00:00+02:00_2026-06-23T17:05:00+02:00

SOR 3, rue des Tourelles  75020 Paris
https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312


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