La recherche en travail social : fondements et théories Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Jeudi 28 mai, 09h00 sur inscription

La recherche en travail social : fondements et théories au CNAM Paris

Cette journée centrée sur la recherche en travail social est initiée par l’Association Française des Formations Universitaires en Travail Social grâce à son président Mohammed Mechkar et son ex-président, Emmanuel Jovelin (Chaire de travail social et de l’intervention sociale), vise d’abord à rendre hommage à Hervé Drouard, décédé en janvier 2026, précurseur des démarches de valorisation de recherches en travail social et également à réfléchir sur les fondements de la recherche en travail social

Programme

9h : Accueil

9h30 : Ouverture : Pascal Roquet (Directeur de l’école doctorale), Fatima Yatim Daumas, (Directrice de l’EPN 12), Emmanuel Jovelin, Chaire de travail social et de l’intervention sociale, Mohammed Mechkar (Président de l’Association Française des Formations Universitaires en Travail Social – Affuts)

MATIN

Président de séance : Didier FAVRE

9h40 : Les enjeux de la discipline sciences humaines et sociales travail social (Emmanuel Jovelin, Chaire travail social et intervention sociale)

10h : Perspectives contemporaines des approches participatives en travail social (Laurent Courtois, Chaire ESS)

10h20 : Une brève histoire de la recherche en Travail social (Stéphane Rullac, HETS Lausanne)

10h40 : Fondements, mise en oeuvre de la recherche en travail social en compagnonnage avec Hervé Drouard (Pascal Lièvre, Université de Clermont Auvergne)

11h : Débats

11h15 : Pause

11h30 : L’ Engagement d’Hervé Drouard pour la RETS (Mohammed Mechkhar, AFFUTS)

11h50 : De la recherche collaborative à la recherche en travail social (Alessandro Bergamaschi, Université de Lorraine)

12h10 : Débats

12h30 : Repas Libre

APRÈS-MIDI

Présidente de séance : Dominique DEPINOY

14h : Le précurseur de la recherche en travail social : Hervé Drouard (Dany BOCQUET Marine DROUARD, Samuel DROUARD)

15h : La conférence de consensus en/dans/ sur le travail social (Marcel Jaeger, Unaforis)

15h35 : Prolonger le geste de Machiavel, prolonge le geste d’Hervé Drouard (Jean Marie Bataille, Université Sorbonne Paris Nord)

15h55 : Débats

16h15 : Conclusion : Mohammed Mechkar et Emmanuel Jovelin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T17:00:00.000+02:00

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https://culture.cnam.fr/mai/la-recherche-en-travail-social-fondements-et-theories-1617065.kjsp?RH=mai07

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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