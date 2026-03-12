Élie Martin-Charrière a été nourri dès son plus jeune âge par la musique de Miles Davis, celles de Wayne Shorter et Tony Williams également et avait très à cœur de revisiter cet univers et rendre hommage à cette âme immortelle de la musique, et ce, lors de son centenaire de naissance (Miles Davis est né le 26 Mai 1926 dans l’Illinois). « Nefertiti », « Little Church », « Orbits », toute époque confondue, cette musique où la prise de risque extrême est pièce maîtresse du programme. Sans trompette à cette l’occasion, pour ainsi rendre hommage à l’essence-même de ce qu’il a créé, sans essayer de lui ressembler. Thank you Miles !

Matthieu Fabre : saxophone, electronics

Nina Gat : piano, synth

Elvin Bironien : basse électrique

Élie Martin-Charrière : batterie

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Autour de Miles Davis — De pionnier à légende, Miles Davis a révolutionné cette musique appelée jazz, lui donnant une ampleur et une portée qu’aucun·e n’aurait pu sinon lui.

Le mercredi 27 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T20:30:00+02:00;2026-05-27T21:30:00+02:00_2026-05-27T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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