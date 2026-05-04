Portes Ouvertes du conservatoire Erik Satie Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS

Le programme est encore en cours de construction.

Plus de détails à venir !

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RÉUNION INFORMATION

Réunion d’information Primo accédant avec Pierre Cambourian, directeur.

Mercredi 20 mai à 19h30 – Salle Erik Satie ,

, 135bis rue de l’Université 75007 Paris et via Teams (lien à venir)

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LUNDI 18 MAI 2026

EVENEMENTS PROPOSÉS

Concert des ensembles de Jazz de Michael Felberbaum à 20h – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris

Carte Blanche Théâtre – avec les élèves d’art dramatique de Felix Pruvost à 20h – Théâtre de l’Opprimé, 78 rue du Charolais 75012 Paris

https://www.paris.fr/evenements/carte-blanche-theatre-110979

MARDI 19 MAI 2026

EVENEMENTS PROPOSÉS

Concert de la Filière voix – avec les élèves d’Asta Lemiesle à 18h30 – INJA-Louis Braille, 56 boulevard des Invalides 75007 Paris

https://www.paris.fr/evenements/concert-de-la-filiere-voix-111008

Audition de FM – avec les élèves de Sébastien Maigne à 20h – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris

MERCREDI 20 MAI 2026

Démonstration de pratiques instrumentales (en salle SATIE, 135 bis, rue de l’Université) – Entre 14h00 et 18h30

RÉUNION INFORMATION

Réunion d’information Primo accédant avec Pierre Cambourian, directeur.

Mercredi 20 mai à 19h30 – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris et via Teams (lien à venir)

JEUDI 21 MAI 2026

Programme à venir…

VENDREDI 22 MAI

EVENEMENTS PROPOSÉS

Concert de musique ancienne, à 19h30 – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris. – Avec la participation des élèves du département de musique ancienne de Julien Martin – flûte à bec, Marie Labrousse – clavecin, Garance Boizot – viole de gambe, Jean Bregnac – traverso, Bérengère Maillard – violon baroque, Elena Andreyev – violoncelle baroque

SAMEDI 23 MAI 2026

Démonstration de pratiques instrumentales (en salle SATIE, 135 bis, rue de l’Université) – Entre 14h et 18h30

EVENEMENTS PROPOSÉS

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand – avec les élèves de la classe d’initiation théâtre d’Héloïse Manessier – 18h – Théâtre de la Rochefoucauld, 22 rue Malar 75007 Paris

https://www.paris.fr/evenements/cyrano-de-bergerac-111014

Du lundi 18 au samedi 23 mai, le conservatoire Erik Satie vous ouvre ses portes.

Venez y rencontrer nos équipes et découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique en musique, danse et théâtre !

Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Erik Satie 135 Bis rue de l’Université 75007 PARIS

dac-cma7communication@paris.fr



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