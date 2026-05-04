Portes Ouvertes du conservatoire Erik Satie Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS
Portes Ouvertes du conservatoire Erik Satie Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS lundi 18 mai 2026.
Le programme est encore en cours de construction.
Plus de détails à venir !
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RÉUNION INFORMATION
- Réunion d’information Primo accédant avec Pierre Cambourian, directeur.
- Mercredi 20 mai à 19h30 – Salle Erik Satie,
- 135bis rue de l’Université 75007 Paris et via Teams (lien à venir)
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LUNDI 18 MAI 2026
EVENEMENTS PROPOSÉS
- Concert des ensembles de Jazz de Michael Felberbaum à 20h – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris
- Carte Blanche Théâtre – avec les élèves d’art dramatique de Felix Pruvost à 20h – Théâtre de l’Opprimé, 78 rue du Charolais 75012 Paris
- https://www.paris.fr/evenements/carte-blanche-theatre-110979
MARDI 19 MAI 2026
EVENEMENTS PROPOSÉS
- Concert de la Filière voix – avec les élèves d’Asta Lemiesle à 18h30 – INJA-Louis Braille, 56 boulevard des Invalides 75007 Paris
- https://www.paris.fr/evenements/concert-de-la-filiere-voix-111008
- Audition de FM – avec les élèves de Sébastien Maigne à 20h – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris
MERCREDI 20 MAI 2026
- Démonstration de pratiques instrumentales (en salle SATIE, 135 bis, rue de l’Université) – Entre 14h00 et 18h30
RÉUNION INFORMATION
- Réunion d’information Primo accédant avec Pierre Cambourian, directeur.
- Mercredi 20 mai à 19h30 – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris et via Teams (lien à venir)
JEUDI 21 MAI 2026
- Programme à venir…
VENDREDI 22 MAI
EVENEMENTS PROPOSÉS
- Concert de musique ancienne, à 19h30 – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris. – Avec la participation des élèves du département de musique ancienne de Julien Martin – flûte à bec, Marie Labrousse – clavecin, Garance Boizot – viole de gambe, Jean Bregnac – traverso, Bérengère Maillard – violon baroque, Elena Andreyev – violoncelle baroque
SAMEDI 23 MAI 2026
- Démonstration de pratiques instrumentales (en salle SATIE, 135 bis, rue de l’Université) – Entre 14h et 18h30
EVENEMENTS PROPOSÉS
- Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand – avec les élèves de la classe d’initiation théâtre d’Héloïse Manessier – 18h – Théâtre de la Rochefoucauld, 22 rue Malar 75007 Paris
- https://www.paris.fr/evenements/cyrano-de-bergerac-111014
Du lundi 18 au samedi 23 mai, le conservatoire Erik Satie vous ouvre ses portes.
Venez y rencontrer nos équipes et découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique en musique, danse et théâtre !
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Erik Satie 135 Bis rue de l’Université 75007 PARIS
dac-cma7communication@paris.fr
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