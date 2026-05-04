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Portes Ouvertes du conservatoire Erik Satie Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS

Portes Ouvertes du conservatoire Erik Satie Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS

Portes Ouvertes du conservatoire Erik Satie Conservatoire Municipal Erik Satie PARIS lundi 18 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Erik Satie

Adresse : 135 Bis rue de l’Université

Ville : 75007 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Le programme est encore en cours de construction.

Plus de détails à venir !

RÉUNION INFORMATION

  • Réunion d’information Primo accédant avec Pierre Cambourian, directeur.
  • Mercredi 20 mai à 19h30 – Salle Erik Satie,
  • 135bis rue de l’Université 75007 Paris et via Teams (lien à venir)


LUNDI 18 MAI 2026

EVENEMENTS PROPOSÉS

  • Concert des ensembles de Jazz de Michael Felberbaum à 20h – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris

MARDI 19 MAI 2026

EVENEMENTS PROPOSÉS

  • Audition de FM – avec les élèves de Sébastien Maigne à 20h – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris

MERCREDI 20 MAI 2026

  • Démonstration de pratiques instrumentales (en salle SATIE, 135 bis, rue de l’Université) – Entre 14h00 et 18h30

RÉUNION INFORMATION

  • Réunion d’information Primo accédant avec Pierre Cambourian, directeur.
  • Mercredi 20 mai à 19h30 – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris et via Teams (lien à venir)

JEUDI 21 MAI 2026

  • Programme à venir…

VENDREDI 22 MAI

EVENEMENTS PROPOSÉS

  • Concert de musique ancienne, à 19h30 – Salle Erik Satie, 135bis rue de l’Université 75007 Paris. – Avec la participation des élèves du département de musique ancienne de Julien Martin – flûte à bec, Marie Labrousse – clavecin, Garance Boizot – viole de gambe, Jean Bregnac – traverso, Bérengère Maillard – violon baroque, Elena Andreyev – violoncelle baroque

SAMEDI 23 MAI 2026

  • Démonstration de pratiques instrumentales (en salle SATIE, 135 bis, rue de l’Université) – Entre 14h et 18h30

EVENEMENTS PROPOSÉS

Du lundi 18 au samedi 23 mai, le conservatoire Erik Satie vous ouvre ses portes.
Venez y rencontrer nos équipes et découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique en musique, danse et théâtre !
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal Erik Satie 135 Bis rue de l’Université  75007 PARIS
dac-cma7communication@paris.fr


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