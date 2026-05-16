Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS

Ateliers réservés aux 11/16 ans (à la séance ou à la semaine)

modelage de l’argile , peinture sur chevalet , dessin en extérieur

voir le programme sur www.arzazou.blogspot.fr

Tu as entre 11 et 16 ans ?

Tu es libre fin juin ou début juillet ?

Viens exercer ta créativité dans nos ateliers d’arts plastiques du mardi au vendredi :

juin : 23-24-25-26-30

juillet : 1-2-3

de 14h à 16h dans le 14eme arrondissement

Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

payant

une séance : 35€

4 séances : 110€

réservation arzazou@gmail.com

06 78 18 08 77

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T14:00:00+02:00_2026-06-23T16:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T16:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T16:00:00+02:00;2026-06-30T14:00:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00;2026-07-02T14:00:00+02:00_2026-07-02T16:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T16:00:00+02:00

association Arzazou 90/92 rue du moulin vert 75014 Pari 75014 PARIS 14 – PARIS

https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com



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