Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris mardi 23 juin 2026.

Cancha sagrada : le jeu de balle mésoaméricain

À travers cette série photographique, l’artiste mexicain Javier Hinojosa met en lumière l’architecture des anciens terrains de jeu mésoaméricains. Jouant subtilement avec les perspectives, les espaces et les volumes, ses images révèlent les racines profondes et ancestrales du jeu de balle, ancêtre lointain du football moderne. Un dialogue fascinant entre passé et présent, où les pratiques d’hier résonnent encore dans les passions d’aujourd’hui.

Photographies d’archives

L’exposition est complétée par une sélection de photographies d’archives retraçant l’histoire du football au Mexique et l’évolution de cet engouement populaire au fil du temps. Les documents présentés proviennent de l’Archive historique Genaro Estrada.

En collaboration avec l’Institut culturel du Mexique.

A la Cité internationale universitaire de Paris, la Maison du Mexique vous invite à découvrir le football sous un regard inédit à travers une exposition qui explore les dimensions historiques, culturelles et artistiques de ce sport universel.

Du mardi 23 juin 2026 au mercredi 15 juillet 2026 :

samedi

de 15h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-15T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00

Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique 9C Bd Jourdan 75014 Paris



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