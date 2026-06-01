Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris
Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris dimanche 14 juin 2026.
Ce vibrant quartet est une formation musicale cubaine fruit de la fusion de rythmes afro-caribéens et cubains. C’est l’espérance et la fête ! Un voyage musical qui part de la musique cubaine actuelle en passant par la salsa, la rumba, le boléro, le chachacha et le son cubain.
Carlos Nàpoles Y Calle Esperanza est surtout une aventure humaine toujours en interaction avec un publique qui aime la danse et les couleurs latines de l’Amérique du sud, Porto Rico, Colombie, Venezuela, Brésil, Cuba…
Carlos Napoles : guitare, très
Frederic Locarni : piano
Osmel Napoles : percussions
Felix Toca : basse
Emilie Laroubine : flûte, sax
Carlos Nàpoles Y Calle Esperanza, un quartet cubain explosif, fusionne rythmes afro-caribéens et cubains pour une aventure musicale colorée. Salsa, rumba et fête au rendez-vous !
Le samedi 13 juin 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T21:00:00+02:00_2026-06-13T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5903
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