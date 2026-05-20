Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris
Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris samedi 13 juin 2026.
C’est un moment de partage où notre roda emblématique ouvre son cercle et invite des rodas amies à nous rejoindre.
Au programme : des sons qui se répondent, des sourires qui s’échangent et cette chaleur propre à la samba, qui rassemble bien au-delà de la musique.
Venez vivre l’expérience : chanter, danser et sentir l’énergie qui naît quand les voix et les instruments s’accordent.
Une soirée pleine de convivialité, avec le rythme du Brésil en toile de fond.
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Nosso Encontro est un groupe de musique brésilienne créer par 4 musiciens pour qui «rencontre» est synonyme de «samba».
Victor Hugo (chant principal et percussion)
Edson Dantas (banjo)
Pedro Barrios (cavaquinho)
Jean Brogat-Motte (guitare)
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⚽Et pour prolonger la fête, diffusion sur écran géant du match Brésil – Maroc de la Coupe du Monde à 00h00, juste après la roda !
Parce qu’une seule roda ne suffisait pas, une nouvelle soirée est née.
La Roda Gira revient pour célébrer la samba et faire vibrer la salle !
Le samedi 13 juin 2026
de 20h30 à 23h55
payant Tarif plein : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T20:30:00+02:00_2026-06-13T23:55:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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