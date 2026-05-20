Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris

C’est un moment de partage où notre roda emblématique ouvre son cercle et invite des rodas amies à nous rejoindre.

Au programme : des sons qui se répondent, des sourires qui s’échangent et cette chaleur propre à la samba, qui rassemble bien au-delà de la musique.

Venez vivre l’expérience : chanter, danser et sentir l’énergie qui naît quand les voix et les instruments s’accordent.

Une soirée pleine de convivialité, avec le rythme du Brésil en toile de fond.

__

Nosso Encontro est un groupe de musique brésilienne créer par 4 musiciens pour qui «rencontre» est synonyme de «samba».

Victor Hugo (chant principal et percussion)

Edson Dantas (banjo)

Pedro Barrios (cavaquinho)

Jean Brogat-Motte (guitare)

___

⚽Et pour prolonger la fête, diffusion sur écran géant du match Brésil – Maroc de la Coupe du Monde à 00h00, juste après la roda !

Parce qu’une seule roda ne suffisait pas, une nouvelle soirée est née.

La Roda Gira revient pour célébrer la samba et faire vibrer la salle !

Le samedi 13 juin 2026

de 20h30 à 23h55

payant Tarif plein : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T20:30:00+02:00_2026-06-13T23:55:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/roda-gira—13-juin https://www.instagram.com/sambanossoencontro/ https://www.instagram.com/sambanossoencontro/



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

