Conférence arts et sciences : de temps en temps Université Paris Cité, amphithéâtre Binet Paris

ÉVÉNEMENT PUBLIC : CONFÉRENCE ARTS ET SCIENCES

A l’occasion de la conférence internationale LHCP2026 sur la physique du grand accélérateur de particules du CERN, organisée à Paris du 18 au 22 mai 2026, la physicienne Yasmine Amhis et le quatuor à cordes DoniSSi vous invitent à explorer les mystères du temps sous toutes ses facettes:

Comment mesure-t-on le temps?

Comment le temps structure-t-il la musique?

Quelle est la connexion entre le temps et la mécanique quantique?

Autant de questions captivantes qui rythmeront ce concert exceptionnel où la science et l’art se rencontreront.

Oeuvres interprétées:

– Dmitri Chostakovitch, Quatuor à cordes n°8

– Felix Bartholdy Mendelssohn, Quatuor en fa mineur op.80

– Robert Schumann, Quatuor op.41 n°1

– Maurice Ravel, Quatuor à cordes

– Philip Glass, Quatuor n°3 “Mishima”

De Temps en Temps est une création artistique et scientifique qui explore la perception du temps en physique et en musique

Le mercredi 20 mai 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T20:30:00+02:00_2026-05-20T22:00:00+02:00

Université Paris Cité, amphithéâtre Binet 45 rue des Saints-Pères 75006 Paris

https://indico.cern.ch/event/1677556/



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