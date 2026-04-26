Conférence arts et sciences : de temps en temps Université Paris Cité, amphithéâtre Binet Paris
Conférence arts et sciences : de temps en temps Université Paris Cité, amphithéâtre Binet Paris mercredi 20 mai 2026.
ÉVÉNEMENT PUBLIC : CONFÉRENCE ARTS ET SCIENCES
A l’occasion de la conférence internationale LHCP2026 sur la physique du grand accélérateur de particules du CERN, organisée à Paris du 18 au 22 mai 2026, la physicienne Yasmine Amhis et le quatuor à cordes DoniSSi vous invitent à explorer les mystères du temps sous toutes ses facettes:
Comment mesure-t-on le temps?
Comment le temps structure-t-il la musique?
Quelle est la connexion entre le temps et la mécanique quantique?
Autant de questions captivantes qui rythmeront ce concert exceptionnel où la science et l’art se rencontreront.
Oeuvres interprétées:
– Dmitri Chostakovitch, Quatuor à cordes n°8
– Felix Bartholdy Mendelssohn, Quatuor en fa mineur op.80
– Robert Schumann, Quatuor op.41 n°1
– Maurice Ravel, Quatuor à cordes
– Philip Glass, Quatuor n°3 “Mishima”
De Temps en Temps est une création artistique et scientifique qui explore la perception du temps en physique et en musique
Le mercredi 20 mai 2026
de 20h30 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T20:30:00+02:00_2026-05-20T22:00:00+02:00
Université Paris Cité, amphithéâtre Binet 45 rue des Saints-Pères 75006 Paris
https://indico.cern.ch/event/1677556/
Afficher la carte du lieu Université Paris Cité, amphithéâtre Binet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Défi Nature Urbaine 2026 : animation sur la biodiversité du square des Epinettes Square des Epinettes PARIS 26 avril 2026
- Montmartre bohème – visite guidée insolite 26 avril 2026
- Un cercle d’écriture pour dire ce qu’on ne dit nulle part ailleurs Siège AVH Vincennes 26 avril 2026
- Le Labo des métamorphoses : crée ta déesse, invente ta créature Centre culturel suisse Paris 26 avril 2026
- Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Paris 26 avril 2026