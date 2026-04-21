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Lecture Nature : le printemps est là ! Maison Paris Nature Paris

Lecture Nature : le printemps est là ! Maison Paris Nature Paris

Lecture Nature : le printemps est là ! Maison Paris Nature Paris mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

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[Lecture pour enfants]

Chaque mois, la Maison Paris Nature propose des lectures d’histoires choisies dans la collection de la Bibliothèque nature. Ce mois-ci, la nature se réveille dans les histoires printanières qui seront lues.
À destination des enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte (Inscription obligatoire pour chacun des participants).
Le mercredi 20 mai 2026
de 15h30 à 16h15
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T15:30:00+02:00_2026-05-20T16:15:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
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