Opération Papillons : Observez, comptez, protégez les papillons ! Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers Paris

Dans le cadre de la Fête de la Nature, venez participer à l’ « Opération Papillons » : une démarche de sciences participatives accessible à toutes et tous, pour mieux connaître les papillons… et mieux les protéger.

À prévoir : tenue adaptée à la météo

Le mercredi 20 mai, cet atelier sera animé par Stéphane et Pierre de l’ONG Noé. Ils nous laisseront toute la documentation nécessaire pour une nouvelle “Opération Papillons” le samedi 20 mai !

3 sessions au choix :

– Mercredi 20 mai – 14h

– Mercredi 20 mai – 15h30

– Samedi 23 mai – 11h30

Après une présentation du programme “Opération Papillons”, porté par l’Office français de la biodiversité et le Museum d’Histoire Naturelle, nous vous proposerons une promenade pour observer et compter les papillons sur le site de Bercy Encore. L’atelier se terminera sur la réalisation d’un petit abri à papillons à partir de briques alimentaires !Vous repartirez avec des astuces simples pour accueillir les papillons dans votre jardin ou sur votre balcon !

Au programme :

Découverte de l’ Opération Papillons (sciences participatives)

(sciences participatives) Observation + comptage sur place

sur place DIY : mini-abri à papillons en brique alimentaire

en brique alimentaire Conseils pour favoriser la biodiversité chez soi.

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

A l’occasion de la fête de la nature, prenez part au programme de sciences participatives « Opération papillons » dans un lieu unique à Paris !

Le mercredi 20 mai 2026

de 15h30 à 17h00

Le samedi 23 mai 2026

de 11h30 à 12h30

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

L’activité est gratuite mais l’inscription nous facilite l’organisation !

Une fois inscrit, nous comptons donc sur votre présence le jour J !

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T15:30:00+02:00;2026-05-20T15:30:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00;2026-05-23T11:30:00+02:00_2026-05-23T12:30:00+02:00

Le Plant B, La Ressourcerie des jardiniers 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



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