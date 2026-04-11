Une parenthèse de détente à l’occasion de la Fête de la Nature, en extérieur au cœur du Parc de Bercy Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Feuilletez des ouvrages passionnants

sur les parcs, la botanique, la nature en ville et bien d’autres thèmes encore.

Petits et grands trouveront de quoi nourrir leur curiosité ! Partagez également

un moment ludique autour d’une sélection de jeux de société, en famille ou

entre amis.

Activité prévue en plein air si la météo le permet (repli à l’intérieur en cas de pluie).

En libre et en continu.

La Maison du jardinage et du compostage sort les livres de sa bibliothèque spécialisée

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

sans inscriptions [ en libre ]

Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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