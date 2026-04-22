Forum Parasport : Découvrir, rencontrer, pratiquer – Ville de Paris Centre sportif Georges Carpentier PARIS
Forum Parasport : Découvrir, rencontrer, pratiquer – Ville de Paris Centre sportif Georges Carpentier PARIS mercredi 20 mai 2026.
Ce forum a pour ambition de faire découvrir la richesse du parasport sous toutes ses formes et de faciliter l’accès à une pratique adaptée pour toutes les personnes en situation de handicap.
Au programme :
- Un village associatif pour rencontrer les structures locales, s’informer et trouver son club parasportif
- Des ateliers de découverte pour expérimenter différentes disciplines accessibles à tous types de handicaps.
L’occasion de poser ses questions, d’échanger avec des professionnel·les et des bénévoles engagés, et peut-être de trouver l’activité qui vous correspond.
Le mercredi 20 mai 2026, le Centre Sportif Carpentier (13ᵉ) accueillera le Forum du Parasport, un événement gratuit et ouvert de 14h à 17h.
Le mercredi 20 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00
Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS
https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=xARC7opPekqa3T1HG57nkQ9ScuoB0OZMr0f1rVcxO-RUNlNLRDhYQks3S0dCUVc1ODJRTEVVQk1DWi4u&route=shorturl
Afficher la carte du lieu Centre sportif Georges Carpentier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Startup For Girls : Et si demain, c’était TOI la boss? Altitude Infra La Defense Courbevoie 22 avril 2026
- Stage arts plastiques | Chasse aux images | Vacances de Printemps 2026 Feibai Institute Paris 22 avril 2026
- Les ateliers au musée – vacances d’avril 2026 Musée des Plans-Reliefs Paris 22 avril 2026
- Journée de la terre nourricière : ferme pédagogique, ateliers et expo ! La Roche Paris 22 avril 2026
- Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Caillebotte Centre de PMI Caillebotte PARIS 22 avril 2026