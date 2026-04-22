Forum Parasport : Découvrir, rencontrer, pratiquer – Ville de Paris Centre sportif Georges Carpentier PARIS

Ce forum a pour ambition de faire découvrir la richesse du parasport sous toutes ses formes et de faciliter l’accès à une pratique adaptée pour toutes les personnes en situation de handicap.

Au programme :

Un village associatif pour rencontrer les structures locales, s’informer et trouver son club parasportif Des ateliers de découverte pour expérimenter différentes disciplines accessibles à tous types de handicaps.

pour rencontrer les structures locales, s’informer et

L’occasion de poser ses questions, d’échanger avec des professionnel·les et des bénévoles engagés, et peut-être de trouver l’activité qui vous correspond.

Le mercredi 20 mai 2026, le Centre Sportif Carpentier (13ᵉ) accueillera le Forum du Parasport, un événement gratuit et ouvert de 14h à 17h.

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00

Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 PARIS

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=xARC7opPekqa3T1HG57nkQ9ScuoB0OZMr0f1rVcxO-RUNlNLRDhYQks3S0dCUVc1ODJRTEVVQk1DWi4u&route=shorturl



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