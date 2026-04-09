Atelier pratique à la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e Jardin René Binet PARIS

Mercredi 20 mai : Qui mange quoi ?



Atelier pratique –Connaissez-vous de quoi est composé le bol alimentaire de chaque espèce animale présente sur la ferme pédagogique urbaine ? Nous vous invitons à découvrir tous les ingrédients d’une alimentation équilibrée pour les animaux de la ferme.

De 14h à 17h [Libre et en continu]

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine.

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

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