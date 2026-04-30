Ateliers menuiserie au centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Ateliers participatifs de fabrication de mobilier animés par des professionnels de l’association extramuros, les objets sont réalisés en toute sécurité. Le mobilier est réalisé avec des matériaux issus du réemploi.

Les ateliers menuiserie sont de retour. Lors de cette session vous apprendrez à fabriquer un jeu de passe trappe.



MERCREDIS 20 & 27 MAI 2025

Le mercredi 27 mai 2026

de 14h00 à 16h30

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h00 à 16h30

gratuit

Réservation à l’accueil du Centre, par téléphone au 01 58 20 58 00 ou par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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