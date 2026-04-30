Ateliers menuiserie au centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Ateliers menuiserie au centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mercredi 20 mai 2026.
Ateliers participatifs de fabrication de mobilier animés par des professionnels de l’association extramuros, les objets sont réalisés en toute sécurité. Le mobilier est réalisé avec des matériaux issus du réemploi.
Les ateliers menuiserie sont de retour. Lors de cette session vous apprendrez à fabriquer un jeu de passe trappe.
MERCREDIS 20 & 27 MAI 2025
Le mercredi 27 mai 2026
de 14h00 à 16h30
Le mercredi 20 mai 2026
de 14h00 à 16h30
gratuit
Réservation à l’accueil du Centre, par téléphone au 01 58 20 58 00 ou par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:30:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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