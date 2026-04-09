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Journée Portes Ouvertes Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Journée Portes Ouvertes Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Journée Portes Ouvertes Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

La journée des Portes Ouvertes au CMA5 est l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir l’offre pédagogique portée par le Conservatoire du 5eme en Musique, Danse, Théâtre.

Journée Portes ouvertes au Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Le mercredi 20 mai 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


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