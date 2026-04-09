Journée Portes Ouvertes Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

La journée des Portes Ouvertes au CMA5 est l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir l’offre pédagogique portée par le Conservatoire du 5eme en Musique, Danse, Théâtre.

Journée Portes ouvertes au Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)

Le mercredi 20 mai 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Gabriel Fauré et trouvez le meilleur itinéraire

