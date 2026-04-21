Les relations entre les plantes et les insectes Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arboretum de Paris, au 50 route de la Pyramide 75012 Paris.

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Amoureuse de la nature, Catherine Abdulqawi vous propose de partager sa passion pour la nature et de découvrir, à l’Arboretum de Paris, les multiples relations entre les plantes et les insectes : pollinisation, dispersion des graines, alimentation, coopération…

Le mercredi 20 mai 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T09:30:00+02:00_2026-05-20T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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