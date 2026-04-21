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Les relations entre les plantes et les insectes Maison Paris Nature Paris

Les relations entre les plantes et les insectes Maison Paris Nature Paris

Les relations entre les plantes et les insectes Maison Paris Nature Paris mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arboretum de Paris, au 50 route de la Pyramide 75012 Paris.

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[Sortie]

Amoureuse de la nature, Catherine Abdulqawi vous propose de partager sa passion pour la nature et de découvrir, à l’Arboretum de Paris, les multiples relations entre les plantes et les insectes : pollinisation, dispersion des graines, alimentation, coopération…
Le mercredi 20 mai 2026
de 09h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T09:30:00+02:00_2026-05-20T11:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
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