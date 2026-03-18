Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mercredi 20 mai de 10h30 à 11h

pour les enfants de 0 à 3 ans

salle d’animation

entrée libre dans la limite des places disponibles

Un temps pour les bébés lecteurs au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de livres à regarder, à toucher, à feuilleter. Un moment d’échange à partager avec sa maman, son papa, sa nounou, sa grand mère…

Le mercredi 20 mai 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

entrée libre dans la limite des places disponibles

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T10:30:00+02:00_2026-05-20T11:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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