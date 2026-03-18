Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 20 mai 2026.
mercredi 20 mai de 10h30 à 11h
pour les enfants de 0 à 3 ans
salle d’animation
entrée libre dans la limite des places disponibles
Un temps pour les bébés lecteurs au rythme d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de livres à regarder, à toucher, à feuilleter. Un moment d’échange à partager avec sa maman, son papa, sa nounou, sa grand mère…
Le mercredi 20 mai 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
entrée libre dans la limite des places disponibles
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T10:30:00+02:00_2026-05-20T11:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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