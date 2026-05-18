Expo « Abeille en Ville » Bercy Encore paris
Expo « Abeille en Ville » Bercy Encore paris mercredi 20 mai 2026.
ABEILLES EN VILLE – Exposition photo & œuvres
vivantes
À partir du mercredi 20 mai, à l’occasion
de la Journée mondiale des abeilles, CityBzz vous invite à découvrir
l’exposition Abeilles en Ville au
tiers-lieu Bercy Encore, dans le 12ᵉ arrondissement de Paris.
Cette exposition met à l’honneur le monde
fascinant des abeilles urbaines à travers une sélection de photographies
réalisées par des passionnés du vivant, ainsi que plusieurs œuvres uniques
construites directement par les abeilles elles-mêmes.
Entre art, nature et sensibilisation à la
biodiversité, cette exposition propose une immersion poétique dans l’univers
des abeilles en pleine ville.
Le public pourra également découvrir le
travail d’apiculteur urbain mené par CityBzz depuis plus de 8 ans à Paris,
autour de projets engagés mêlant écologie, pédagogie et création artistique.
Exposition
ouverte au grand public, familles et écoles.
Bercy Encore –
Paris 12ᵉ
️ Entrée libre.
À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, CityBzz présente « Abeilles en Ville », une exposition immersive autour des abeilles urbaines à Bercy Encore.
Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 13 juin 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T11:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00
Bercy Encore 5 Bd Poniatowski 75012 paris
https://citybzz.com/ contact@citybzz.com
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