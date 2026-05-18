ABEILLES EN VILLE – Exposition photo & œuvres

vivantes

À partir du mercredi 20 mai, à l’occasion

de la Journée mondiale des abeilles, CityBzz vous invite à découvrir

l’exposition Abeilles en Ville au

tiers-lieu Bercy Encore, dans le 12ᵉ arrondissement de Paris.

Cette exposition met à l’honneur le monde

fascinant des abeilles urbaines à travers une sélection de photographies

réalisées par des passionnés du vivant, ainsi que plusieurs œuvres uniques

construites directement par les abeilles elles-mêmes.

Entre art, nature et sensibilisation à la

biodiversité, cette exposition propose une immersion poétique dans l’univers

des abeilles en pleine ville.

Le public pourra également découvrir le

travail d’apiculteur urbain mené par CityBzz depuis plus de 8 ans à Paris,

autour de projets engagés mêlant écologie, pédagogie et création artistique.

Exposition

ouverte au grand public, familles et écoles.

Bercy Encore –

Paris 12ᵉ

️ Entrée libre.

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, CityBzz présente « Abeilles en Ville », une exposition immersive autour des abeilles urbaines à Bercy Encore.

Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 13 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T11:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00

Bercy Encore 5 Bd Poniatowski 75012 paris

https://citybzz.com/ contact@citybzz.com



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