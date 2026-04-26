Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris
Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 20 mai 2026.
Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d’une façon à la fois ouverte et originale. Gagner, Suspendre, Jouir… Chaque semaine dans Métaclassique, David Christoffel réunit autour d’un verbe musicologues, instrumentistes, historien·ne·s, artistes, philosophes…
« Traderir »
De la Mère Michelle aux chants des manifs en passant par les opéras, les airs circulent d’un domaine à l’autre. Au passage, la rengaine recyclée donne une saveur particulière aux paroles nouvelles qui viennent s’y coller. Rencontre avec les musicologues Alice Tacaille, François Picard et Raphaëlle Legrand.
Avec
- Raphaëlle Legrand, musicologue spécialiste du XVIIIe siècle
- François Picard, ethnomusicologue
- Alice Tacaille, musicologue spécialiste de la Renaissance
Animé par David Christoffel, animateur de Métaclassique
La Bibliothèque publique d’information organise un enregistrement public de l’émission de radio Métaclassique.
Le mercredi 20 mai 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T10:30:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00
Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (Niveau 2)Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique-04-03-26/ contact.communication@bpi.fr
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