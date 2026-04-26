Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris

Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d’une façon à la fois ouverte et originale. Gagner, Suspendre, Jouir… Chaque semaine dans Métaclassique, David Christoffel réunit autour d’un verbe musicologues, instrumentistes, historien·ne·s, artistes, philosophes…

« Traderir »

De la Mère Michelle aux chants des manifs en passant par les opéras, les airs circulent d’un domaine à l’autre. Au passage, la rengaine recyclée donne une saveur particulière aux paroles nouvelles qui viennent s’y coller. Rencontre avec les musicologues Alice Tacaille, François Picard et Raphaëlle Legrand.

Avec

Raphaëlle Legrand , musicologue spécialiste du XVIII e siècle

, musicologue spécialiste du XVIII siècle François Picard , ethnomusicologue

, ethnomusicologue Alice Tacaille, musicologue spécialiste de la Renaissance

Animé par David Christoffel, animateur de Métaclassique

La Bibliothèque publique d’information organise un enregistrement public de l’émission de radio Métaclassique.

Le mercredi 20 mai 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T10:30:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1 (Niveau 2)Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique-04-03-26/ contact.communication@bpi.fr



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