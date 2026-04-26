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Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris

Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris

Enregistrement public de l’émission Métaclassique Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque publique d'information

Adresse : Immeuble Lumière - 40, avenue des Terroirs de France

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : <p></p>

Métaclassique est une émission de radio qui aborde le classique d’une façon à la fois ouverte et originale. Gagner, Suspendre, Jouir… Chaque semaine dans Métaclassique, David Christoffel réunit autour d’un verbe musicologues, instrumentistes, historien·ne·s, artistes, philosophes…

« Traderir »

De la Mère Michelle aux chants des manifs en passant par les opéras, les airs circulent d’un domaine à l’autre. Au passage, la rengaine recyclée donne une saveur particulière aux paroles nouvelles qui viennent s’y coller. Rencontre avec les musicologues Alice Tacaille, François Picard et Raphaëlle Legrand.

Avec

  • Raphaëlle Legrand, musicologue spécialiste du XVIIIe siècle
  • François Picard, ethnomusicologue
  • Alice Tacaille, musicologue spécialiste de la Renaissance

Animé par David Christoffel, animateur de Métaclassique

La Bibliothèque publique d’information organise un enregistrement public de l’émission de radio Métaclassique.
Le mercredi 20 mai 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-20T10:30:00+02:00_2026-05-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France  75012 Atelier 1 (Niveau 2)Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/enregistrement-public-de-lemission-metaclassique-04-03-26/ contact.communication@bpi.fr


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