Bertrand Quentin présente « Philosophie de la vieillesse », Librairie Compagnie, PARIS

Bertrand Quentin présente « Philosophie de la vieillesse » Mercredi 20 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Philosophie de la vieillesse » publié aux Éditions Kimé.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-bertrand-quentin-presente-philosophie-de-la-vieillesse-1987811232908 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/Philosophiedelavieillesse »}]

Venez découvrir « Philosophie de la vieillesse » publié aux Éditions Kimé. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie © Droits réservé … Rencontre-Dédicace