Jaguares Tropicales Les Eiders Paris

Cet événement propose une immersion dans un univers afro-latin contemporain : DJ set, performances percussives et sélection musicale allant du latin house à l’afro-futurisme club.

Programmation :

DJ set tropical / latin house / afro-futurist vibes

Percussions live

Invités spéciaux :

• DJ WIZKEY (Afro-Futurist Club Ritual)

• MAÏA (Latin House)

Lieu : LES EIDERS

142 Avenue de Flandre, 75019 Paris

Date : 13 juin 2026

Horaire : À partir de 21h

️ Entrée : Gratuite

Public : Ouvert à toutes et tous, amateurs de musique électronique, afro-latine et expériences live.

Une piste ouverte, un rythme continu, une nuit pensée pour danser sans interruption.

Une expérience musicale immersive où les rythmes tropicaux modernes rencontrent l’énergie brute des percussions live.

Le samedi 13 juin 2026

de 21h00 à 01h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T21:00:00+02:00_2026-06-13T01:00:00+02:00

Les Eiders 142, avenue de Flandre 75019 Paris



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