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Jaguares Tropicales Les Eiders Paris

Jaguares Tropicales Les Eiders Paris

Jaguares Tropicales Les Eiders Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Les Eiders

Adresse : 142, avenue de Flandre

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Cet événement propose une immersion dans un univers afro-latin contemporain : DJ set, performances percussives et sélection musicale allant du latin house à l’afro-futurisme club.

Programmation :

  • DJ set tropical / latin house / afro-futurist vibes
  • Percussions live
  • Invités spéciaux :
    • DJ WIZKEY (Afro-Futurist Club Ritual)
    • MAÏA (Latin House)

Lieu : LES EIDERS
142 Avenue de Flandre, 75019 Paris

Date : 13 juin 2026
Horaire : À partir de 21h

Entrée : Gratuite

Public : Ouvert à toutes et tous, amateurs de musique électronique, afro-latine et expériences live.

Une piste ouverte, un rythme continu, une nuit pensée pour danser sans interruption.

Une expérience musicale immersive où les rythmes tropicaux modernes rencontrent l’énergie brute des percussions live.
Le samedi 13 juin 2026
de 21h00 à 01h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T21:00:00+02:00_2026-06-13T01:00:00+02:00

Les Eiders 142, avenue de Flandre  75019 Paris


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