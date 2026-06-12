Club Tropicalia 13/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris
Club Tropicalia 13/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris samedi 13 juin 2026.
Club Tropicalia 13/6 ~ Afro, Latin, Caribbean, Brazil vibes! Punk Paradise Paris Samedi 13 juin, 23h00
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T23:59:00.000+02:00
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Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris
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