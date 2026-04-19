Présentation de la collection Poésie Commune Librairie l’Atelier Paris
Présentation de la collection Poésie Commune Librairie l’Atelier Paris jeudi 11 juin 2026.
Avec Séverine Daucourt, Laure Gauthier, Elke De Rijcke et Bastien Gallet.
Présentation de la collection Poésie Commune des Editions MF.
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00
Librairie l’Atelier 2 bis rue du Jourdain 75020 Paris
https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes
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