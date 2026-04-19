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Présentation de la collection Poésie Commune Librairie l’Atelier Paris

Présentation de la collection Poésie Commune Librairie l’Atelier Paris

Présentation de la collection Poésie Commune Librairie l’Atelier Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Librairie l'Atelier

Adresse : 2 bis rue du Jourdain

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Avec Séverine Daucourt, Laure Gauthier, Elke De Rijcke et Bastien Gallet.

Présentation de la collection Poésie Commune des Editions MF.
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Librairie l’Atelier 2 bis rue du Jourdain  75020 Paris
https://duhautdescimesdeme.wixsite.com/my-site duhautdescimesdemenilmontant@gmail.com https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes https://www.facebook.com/festivalduhautdescimes


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