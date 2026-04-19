Présentation de la collection Poésie Commune Librairie l’Atelier Paris

Avec Séverine Daucourt, Laure Gauthier, Elke De Rijcke et Bastien Gallet.

Présentation de la collection Poésie Commune des Editions MF.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

Librairie l’Atelier 2 bis rue du Jourdain 75020 Paris

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