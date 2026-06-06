Exposition « Ma Maison Disloquée » : un univers coloré et singulier ! La Place Paris
Exposition « Ma Maison Disloquée » : un univers coloré et singulier ! La Place Paris jeudi 11 juin 2026.
Artiste
émergente de 25 ans, Irène Poetschke exprime avec force les images sorties de son inconscient au
travers de sa peinture onirique et introspective. Elle capture l’essence
complexe de l’expérience féminine dans un univers
surréaliste coloré rempli de symboles.
L’artiste nous livre aujourd’hui une nouvelle facette de son monde
intérieur, celle qui vous fera découvrir l’expérience
de la dissociation, celle qui permet d’avancer et de survivre face à des événements difficiles. Au fil des tableaux, vous pourrez vivre toutes les
contradictions traversées pendant ce processus de reconstruction.
Irène Poetschke exposera une quinzaine d’œuvres originales,
certaines de très grande taille, principalement des peintures à l’huile mais aussi quelques sculptures et installations, dans une scénographie immersive vous invitant à entrer dans sa petite maison
rose sur 100 m²…. Alors,
ouvrez la porte !
Exposition de peinture de la jeune peintre émergente Irène Poetschke : plongez dans son univers singulier ! Peintures, sculptures et installations dans une scénographie immersive sur 100 m².
Du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 20h00
jeudi
de 18h00 à 22h00
gratuit
Inscription au vernissage appréciée pour des questions logistiques mais non obligatoire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T18:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T20:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T20:00:00+02:00
La Place 17, rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris
https://www.irene-poetschke.com hgpoetschke@gmail.com
Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier « Croquis décalé » au jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026
- Ferme urbaine de l’Opéra Bastille, Toits de l’opéra Bastille, Paris 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris, Arboretum de Paris, Paris 6 juin 2026
- Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception, La Sorbonne, Paris 6 juin 2026
- Rencontre avec l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026