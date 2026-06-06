Artiste

émergente de 25 ans, Irène Poetschke exprime avec force les images sorties de son inconscient au

travers de sa peinture onirique et introspective. Elle capture l’essence

complexe de l’expérience féminine dans un univers

surréaliste coloré rempli de symboles.

L’artiste nous livre aujourd’hui une nouvelle facette de son monde

intérieur, celle qui vous fera découvrir l’expérience

de la dissociation, celle qui permet d’avancer et de survivre face à des événements difficiles. Au fil des tableaux, vous pourrez vivre toutes les

contradictions traversées pendant ce processus de reconstruction.

Irène Poetschke exposera une quinzaine d’œuvres originales,

certaines de très grande taille, principalement des peintures à l’huile mais aussi quelques sculptures et installations, dans une scénographie immersive vous invitant à entrer dans sa petite maison

rose sur 100 m²…. Alors,

ouvrez la porte !

Exposition de peinture de la jeune peintre émergente Irène Poetschke : plongez dans son univers singulier ! Peintures, sculptures et installations dans une scénographie immersive sur 100 m².

Du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

jeudi

de 18h00 à 22h00

gratuit

Inscription au vernissage appréciée pour des questions logistiques mais non obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T18:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T20:00:00+02:00;2026-06-14T10:00:00+02:00_2026-06-14T20:00:00+02:00

La Place 17, rue Notre-Dame de Nazareth 75003 Paris

https://www.irene-poetschke.com hgpoetschke@gmail.com



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