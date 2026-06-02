Loretta’s Le Melville Paris
Loretta’s Le Melville Paris samedi 27 juin 2026.
Après un premier set dédié aux musiques Old-Time et Bluegrass de l’Est américain, le trio Loretta’s descendra la grande rivière de la Country Music jusqu’à ses rives jazz avec un deuxième set Western Swing.
Lou Richard : chant, guitare – Lead
Paolo Conti : banjo, guitare
Matthieu Duretz : contrebasse
Le trio Loretta’s mélange habilement Old-Time et Bluegrass dans leur premier set, puis navigue avec brio vers le Western Swing, alliant Country Music et Jazz dans un voyage musical captivant !
Le vendredi 26 juin 2026
de 21h00 à 23h30
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5890
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