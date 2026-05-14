Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS
Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS vendredi 26 juin 2026.
Ouverture exceptionnelle et gratuite de la Piscine Didot le vendredi 26 juin 2026 de 6h à 9h30.
Venez passer un moment convivial avec l’équipe de la piscine.
Vous pourrez échanger sur vos futures séances et profiter de conseils techniques autour d’un petit déjeuner.
Venez nombreux !
L’équipe de la Piscine Didot vous accueille avec un petit déjeuner durant un créneau matinal élargi.
Le vendredi 26 juin 2026
de 06h00 à 09h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T09:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T12:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T06:00:00+02:00_2026-06-26T09:30:00+02:00
Piscine Didot 22, avenue Georges Lafenestre 75014 PARIS
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