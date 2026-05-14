Super Matinale Piscine Didot Piscine Didot PARIS

Ouverture exceptionnelle et gratuite de la Piscine Didot le vendredi 26 juin 2026 de 6h à 9h30.

Venez passer un moment convivial avec l’équipe de la piscine.

Vous pourrez échanger sur vos futures séances et profiter de conseils techniques autour d’un petit déjeuner.

Venez nombreux !

L’équipe de la Piscine Didot vous accueille avec un petit déjeuner durant un créneau matinal élargi.

Le vendredi 26 juin 2026

de 06h00 à 09h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T09:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T12:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T06:00:00+02:00_2026-06-26T09:30:00+02:00

Piscine Didot 22, avenue Georges Lafenestre 75014 PARIS



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