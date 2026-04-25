Journée au domaine départemental de Sceaux et/ou visite du château Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Paris

La visite débutera par une promenade tranquille dans le magnifique parc de Sceaux né sous la commande de Colbert, André Le Nôtre étant le maître d’œuvre. Après un déjeuner (choix préalable) à l’« Esprit du Parc », nous rejoindrons notre conférencière à l’accueil du château à 14 h 30. La visite vous emmènera sur les pas des différents propriétaires et vous fera découvrir à travers leurs destins l’histoire de l’Île-de-France et d’un lieu qui a connu de nombreux propriétaires de Colbert au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Les collections sont mises en valeur dans des « period rooms » selon un parcours chronologique riche de la grande et petite histoire des ses habitants

Promenade dans le magnifique parc de Sceaux, déjeuner à l’Esprit du Parc puis visite du château avec une conférence pour découvrir les collections des différents habitants du château. Vous pouvez aussi ne venir que pour la visite du château.

Le vendredi 26 juin 2026

de 09h30 à 17h00

payant

Tarif 68€, déjeuner compris

Tarif 26 € pour la visite du château seule

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T12:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T09:30:00+02:00_2026-06-26T17:00:00+02:00

Station Denfert-Rochereau (RER B) ou Entrée du Chateau à Sceaux Place Denfert Rochereau 75014 quai du RER B en direction de St Rémy-les-Chevreuse / pour l’après midi, rdv à l’entrée du chateauParis

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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