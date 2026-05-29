Comme des images – Premier festival de photographie de Provins Église Sainte-croix Provins

Premier festival de photographie dans la ville de Provins, en Seine et Marne.

Ce nouveau rendez-vous s’articule autour de la création contemporaine et de l’histoire de la photographie. Il se déploie sur plusieurs lieux emblématiques de la ville.

Le cœur du festival s’attache au soutien à la création avec une résidence d’artiste consacré au territoire provinois.

Pour cette première édition, c’est le photographe Fred Delangle qui a été sélectionné. Son travail sur Provins sera exposé à l’église Sainte-Croix, un lieu hautement symbolique qui rouvre ses portes au public après 40 ans de fermeture.

Le festival propose également une série d’expositions thématiques et monographiques :

– « Paysages Rêvés » : une exposition collective réunissant sept artistes. L’enjeu de cette proposition est de réinventer le paysage par l’utilisation de techniques photographiques anciennes, offrant ainsi un voyage tant géographique, mais aussi pédagogique à travers l’histoire du médium. Avec des œuvres d’Aassmaa Akhannouch, Grégor Beltzig, Florence D’elle, Irène Jonas, Jens Knigge, Laurent Millet et Takeshi Shikama.

– « Entre » d’Estelle Lagarde : Extraits d’une série inédite de cette photographe particulièrement attachée au travail argentique, dont les magnifiques tirages ont été réalisés par Diamantino.

– Le festival rend également hommage à deux figures majeures de la photographie : une rétrospective consacrée au grand photographe de mode de l’après-guerre, Erwin Blumenfeld et une projection consacrée à René Burri, célèbre photographe et membre de l’agence Magnum.

Premier festival de photographie dans la ville de Provins, en Seine et Marne, comme des images ambitionne de devenir un rendez-vous artistique annuel incontournable, alliant photographie, patrimoine et convivialité. Ce nouveau rendez-vous s’articule autour de la création contemporaine et de l’histoire de la photographie. Il se déploie sur plusieurs lieux emblématiques de la ville. Comme des images bénéficie du soutien de la Ville de Provins, de la Communauté de communes du Provinois et de Provins Tourisme.

Du samedi 27 juin 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Église Sainte-croix 12, rue Sainte-croix 77160 Provins

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