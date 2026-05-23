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comme des images – premier festival de photographie de Provins Divers lieux dans la ciré médiévale

comme des images – premier festival de photographie de Provins Divers lieux dans la ciré médiévale

comme des images – premier festival de photographie de Provins Divers lieux dans la ciré médiévale samedi 27 juin 2026.

Lieu : Divers lieux dans la ciré médiévale

Adresse : 12 rue Sainte-croix

Ville : 77160 provins

Département : seine et marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 18:00

Heure de fin : 18:00

Tarif : gratuit

Premier festival de photographie dans la ville de Provins, en Seine et Marne.

Ce nouveau rendez-vous s’articule autour de la création contemporaine et de l’histoire de la photographie. Il se déploie sur plusieurs lieux emblématiques de la ville.

Le cœur du festival s’attache au soutien à la création avec une résidence d’artiste consacré au territoire provinois.

Pour cette première édition, c’est le photographe Fred Delangle qui a été sélectionné. Son travail sur Provins sera exposé à l’église Sainte-Croix, un lieu hautement symbolique qui rouvre ses portes au public après 40 ans de fermeture.

Le festival propose également une série d’expositions thématiques et monographiques :

– « Paysages Rêvés » : une exposition collective réunissant sept artistes. L’enjeu de cette proposition est de réinventer le paysage par l’utilisation de techniques photographiques anciennes, offrant ainsi un voyage tant géographique, mais aussi pédagogique à travers l’histoire du médium. Avec des œuvres d’Aassmaa Akhannouch, Grégor Beltzig, Florence D’elle, Irène Jonas, Jens Knigge, Laurent Millet et Takeshi Shikama.

– « Entre » d’Estelle Lagarde : Extraits d’une série inédite de cette photographe particulièrement attachée au travail argentique, dont les magnifiques tirages ont été réalisés par Diamantino.

– Le festival rend également hommage à deux figures majeures de la photographie : une rétrospective consacrée au grand photographe de mode de l’après-guerre, Erwin Blumenfeld et une projection consacrée à René Burri, célèbre photographe et membre de l’agence Magnum.

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