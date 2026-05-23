comme des images – premier festival de photographie de Provins Divers lieux dans la ciré médiévale
comme des images – premier festival de photographie de Provins Divers lieux dans la ciré médiévale samedi 27 juin 2026.
Premier festival de photographie dans la ville de Provins, en Seine et Marne.
Ce nouveau rendez-vous s’articule autour de la création contemporaine et de l’histoire de la photographie. Il se déploie sur plusieurs lieux emblématiques de la ville.
Le cœur du festival s’attache au soutien à la création avec une résidence d’artiste consacré au territoire provinois.
Pour cette première édition, c’est le photographe Fred Delangle qui a été sélectionné. Son travail sur Provins sera exposé à l’église Sainte-Croix, un lieu hautement symbolique qui rouvre ses portes au public après 40 ans de fermeture.
Le festival propose également une série d’expositions thématiques et monographiques :
– « Paysages Rêvés » : une exposition collective réunissant sept artistes. L’enjeu de cette proposition est de réinventer le paysage par l’utilisation de techniques photographiques anciennes, offrant ainsi un voyage tant géographique, mais aussi pédagogique à travers l’histoire du médium. Avec des œuvres d’Aassmaa Akhannouch, Grégor Beltzig, Florence D’elle, Irène Jonas, Jens Knigge, Laurent Millet et Takeshi Shikama.
– « Entre » d’Estelle Lagarde : Extraits d’une série inédite de cette photographe particulièrement attachée au travail argentique, dont les magnifiques tirages ont été réalisés par Diamantino.
– Le festival rend également hommage à deux figures majeures de la photographie : une rétrospective consacrée au grand photographe de mode de l’après-guerre, Erwin Blumenfeld et une projection consacrée à René Burri, célèbre photographe et membre de l’agence Magnum.
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