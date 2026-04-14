Escamoteurs, physiciens et prestidigitateurs : une histoire de l’illusionnisme en trois images et trois moments clés, Musée de Provins et du Provinois, Provins

Escamoteurs, physiciens et prestidigitateurs : une histoire de l’illusionnisme en trois images et trois moments clés Samedi 23 mai, 20h30 Musée de Provins et du Provinois Seine-et-Marne

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Escamoteurs, physiciens et prestidigitateurs :

une histoire de l’illusionnisme en trois images et trois moments clés

Conférence de François Bost

Professeur à l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Président de l’association Magie, Histoire et Collections (MHC)

Comment rendre compte du foisonnement de l’histoire de la « magie simulée », celle du spectacle, autrement appelée illusionnisme ou prestidigitation ? Pensée et conçue pour défier notre entendement et prendre notre raison en défaut, la « magie simulée » traverse en effet toutes les époques et toutes les sociétés, en revisitant avec une ingéniosité rare les registres de l’étrange et du merveilleux pour transformer notre perception du monde.

C’est ce défi qu’entend relever cette conférence originale et inédite proposée par un des plus fins connaisseurs du sujet.

Le propos, sera accompagné par la projection de documents remarquables, mais aussi par quelques effets magiques spectaculaires pour la rendre plaisante et originale…

Né en 1963, François Bost est agrégé de géographie et Professeur de géographie économique et de géopolitique à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) depuis 2013, après avoir été Maître de conférences à l‘Université de Paris-Nanterre de 1995 à 2013. Il est Directeur du laboratoire Habiter (EA 2076) et de la Maison des Sciences Humaines et Sociales (MSHS) de l’URCA.

En parallèle à toutes ses activités académiques en tant que chercheur et universitaire, il se passionne depuis une cinquantaine d’années pour l’illusionnisme et la prestidigitation, notamment au travers de l’histoire de ces arts immémoriaux. Considéré comme l’un des principaux représentants des historiens de la magie en France, il s’est spécialisé depuis 2000 dans l’étude de la magie simulée au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Il s’intéresse surtout aux tours et aux effets anciens, souvent oubliés, dans le respect de leurs techniques.

Musée de Provins et du Provinois 7 rue du Palais, 77160 Provins, France Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 0164014019 https://www.provins.net/decouvrir-visiter/samuser-au-musee/le-musee-de-provins-et-du-provinois Art sacré, bâtons de confrérie, collection de céramiques médiévales, (en particulier en carreaux de pavement), collection de clés médiévales, collection maçonnique, bouches à eau (provenant d’une fontaine du XIIe siècle).

Conférence « Escamoteurs, physiciens et prestidigitateurs : une histoire de l’illusionnisme » par François Bost

© Ville de Provins