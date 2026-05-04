Vente aux enchères caritative Prieuré Saint Ayoul Provins
Vente aux enchères caritative Prieuré Saint Ayoul Provins dimanche 21 juin 2026.
Provins
Vente aux enchères caritative
Prieuré Saint Ayoul 1, cour des bénédictins Provins Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Rotary Club de Provins organise une vente aux enchères caritative au profit de l’association Mission Enfance, soutenant 50 étudiantes à l’Université de Mossoul. Artistes, collectionneurs et particuliers sont invités à faire don d’une œuvre.
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Prieuré Saint Ayoul 1, cour des bénédictins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 72 51 24 91 bourgeno@wanadoo.fr
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English :
The Rotary Club of Provins is organizing a charity auction to benefit the Mission Enfance association, supporting 50 female students at the University of Mosul. Artists, collectors and private individuals are invited to donate a work.
L’événement Vente aux enchères caritative Provins a été mis à jour le 2026-05-04 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois
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