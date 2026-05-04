Vente aux enchères caritative Prieuré Saint Ayoul Provins

Provins

Vente aux enchères caritative

Prieuré Saint Ayoul 1, cour des bénédictins Provins Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Rotary Club de Provins organise une vente aux enchères caritative au profit de l’association Mission Enfance, soutenant 50 étudiantes à l’Université de Mossoul. Artistes, collectionneurs et particuliers sont invités à faire don d’une œuvre.

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Prieuré Saint Ayoul 1, cour des bénédictins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 72 51 24 91 bourgeno@wanadoo.fr

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English :

The Rotary Club of Provins is organizing a charity auction to benefit the Mission Enfance association, supporting 50 female students at the University of Mosul. Artists, collectors and private individuals are invited to donate a work.

L’événement Vente aux enchères caritative Provins a été mis à jour le 2026-05-04 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois