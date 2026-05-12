Comme des images le premier festival de photographie de Provins Provins
Comme des images le premier festival de photographie de Provins Provins samedi 27 juin 2026.
Provins
Comme des images le premier festival de photographie de Provins
19 rue du Val Provins Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-06-27
Du 27 juin au 27 septembre 2026, Provins accueille la première édition de Comme des images, un festival dédié à la photographie contemporaine et aux regards d’auteurs.
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19 rue du Val Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 066834884 associationcommedesimages@gmail.com
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English :
From June 27 to September 27, 2026, Provins hosts the first edition of Comme des images, a festival dedicated to contemporary photography.
L’événement Comme des images le premier festival de photographie de Provins Provins a été mis à jour le 2026-05-12 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois
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