Provins

Comme des images le premier festival de photographie de Provins

19 rue du Val Provins Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-27

Du 27 juin au 27 septembre 2026, Provins accueille la première édition de Comme des images, un festival dédié à la photographie contemporaine et aux regards d’auteurs.

.

19 rue du Val Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 066834884 associationcommedesimages@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From June 27 to September 27, 2026, Provins hosts the first edition of Comme des images, a festival dedicated to contemporary photography.

L’événement Comme des images le premier festival de photographie de Provins Provins a été mis à jour le 2026-05-12 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois