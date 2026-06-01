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« Les monstres » – Chantiers théâtres, Centre culturel Saint Ayoul de Provins, Provins

« Les monstres » – Chantiers théâtres, Centre culturel Saint Ayoul de Provins, Provins

« Les monstres » – Chantiers théâtres, Centre culturel Saint Ayoul de Provins, Provins lundi 8 juin 2026.

Lieu : Centre culturel Saint Ayoul de Provins

Adresse : Centre Culturel Provins

Ville : 77160 Provins

Département : Seine-et-Marne

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif : Au chapeau

« Les monstres » – Chantiers théâtres Lundi 8 juin, 19h30 Centre culturel Saint Ayoul de Provins Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00

Spectacle de restitution des chantiers théâtre enfants d’après la pièce de Grégoire Kocjan

Et si les monstres n’étaient pas ceux que l’on croie

8 Juin 2026 19h30 au petit théâtre Du centre culturel Saint Ayoul de Provins.

Centre culturel Saint Ayoul de Provins Centre Culturel Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France
Spectacle de restitution des chantiers théâtre enfants d’après la pièce de Grégoire Kocjan compagnie errance théâtre

Errance

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