« Vibrations » – Le Choeur d’Errance, Église Saint Ayoul, Provins
« Vibrations » – Le Choeur d’Errance, Église Saint Ayoul, Provins samedi 6 juin 2026.
« Vibrations » – Le Choeur d’Errance Samedi 6 juin, 19h00 Église Saint Ayoul Seine-et-Marne
Au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00
Ce concert invite à une exploration sonore où les chants du monde dialoguent avec l’acoustique unique de l’église Saint Ayoul de Provins.
Église Saint Ayoul Église Saint ayoul Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France
Ce concert invite à une exploration sonore où les chants du monde dialoguent avec l’acoustique unique de l’église Saint Ayoul de Provins. compagnie errance église saint ayoul
Errance
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