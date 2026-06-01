« Vibrations » – Le Choeur d’Errance, Église Saint Ayoul, Provins

« Vibrations » – Le Choeur d’Errance Samedi 6 juin, 19h00 Église Saint Ayoul Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Ce concert invite à une exploration sonore où les chants du monde dialoguent avec l’acoustique unique de l’église Saint Ayoul de Provins.

Église Saint Ayoul Église Saint ayoul Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France

Ce concert invite à une exploration sonore où les chants du monde dialoguent avec l’acoustique unique de l’église Saint Ayoul de Provins. compagnie errance église saint ayoul

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