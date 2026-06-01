« La contrebasse » – La Compagnie Errance, Centre paroissial de Provins, Provins

« La contrebasse » – La Compagnie Errance Vendredi 5 juin, 20h30 Centre paroissial de Provins Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

« Des Kontrebass » est une pièce de théâtre pour un comédien écrite en 1981 par Patrick Süskind. Elle a rencontré un grand succès en Allemagne, mais également en France et en Italie.

Le personnage, musicien contrebassiste, dialogue avec le public en présentant l’histoire et les qualités de son instrument… mais peu à peu il dévoile sa propre histoire, ses coups de blues, son parcours de vie….

Nous avons choisi une mise en scène où conférence et confession intime se croisent, jusqu’à révéler ce qu’un rôle cache au regard : l’habit ne fait pas le moine.

On est dans une farce tragique : on rit et on est émus. La vie, les fragments de vie qui nous sont donnés à voir et à entendre, reflètent tout le désarroi et la solitude du personnage. Lui, n’en rit pas, et au mieux, fait un peu d’humour, presque involontairement.

Malgré lui, il en est drôle. Et ses actes de courage manqués, ses coups de tête, ses choix, sont un miroir où l’on peut, ici et là, bien se reconnaître.

Interprétation : Nicolas Fertel

Technique musical et régie : Tithouan Féron

Simona Morini, direction d’acteur et mise en scène

©️ Editions Fayard, 1986, pour la traduction en langue française » Bernard Lotholary

Centre paroissial de Provins 8 rue du cloitre provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France

Un musicien contrebassiste, dialogue avec le public en présentant l’histoire et les qualités de son instrument… Mais peu à peu il dévoile sa propre histoire, ses coups de blues, son parcours de vie… compagnie errance théâtre

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