Les Lueurs du Temps Événement Provins
Les Lueurs du Temps Événement Provins samedi 4 juillet 2026.
Les Lueurs du Temps Événement
Chemin de Villecran Provins Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01
Vivez un instant de pur enchantement dans la cité médiévale de Provins éclairée par des milliers de bougies, ponctué d’animations insolites !
Les rues, les boutiques, le donjon, les places seront éclairés de mille feux…
Chemin de Villecran Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 60 26 26 info@provins.net
English : Provins by Candlelight
Experience a moment of pure enchantment in the medieval town of Provins, lit up by thousands of candles and punctuated by a host of unusual activities!
The streets, shops, keep and squares will be lit up by a thousand flammes…
L’événement Les Lueurs du Temps Événement Provins a été mis à jour le 2026-01-08 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois