Les Lueurs du Temps Événement

Chemin de Villecran Provins Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Vivez un instant de pur enchantement dans la cité médiévale de Provins éclairée par des milliers de bougies, ponctué d’animations insolites !

Les rues, les boutiques, le donjon, les places seront éclairés de mille feux…

.

Chemin de Villecran Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 60 26 26 info@provins.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Provins by Candlelight

Experience a moment of pure enchantment in the medieval town of Provins, lit up by thousands of candles and punctuated by a host of unusual activities!

The streets, shops, keep and squares will be lit up by a thousand flammes…

L’événement Les Lueurs du Temps Événement Provins a été mis à jour le 2026-01-08 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois