Grand Sorcier L’atelier du plateau Paris

Avec ce groupe, Stéphane Hoareau cherche à mêler aux tourneries ternaires et aux formules représentatives de la Réunion les instruments et les improvisations survoltées et hors carcan du free jazz. Et si le graal de chaque musicien, à l’instar des poètes, était, selon les mots de Rimbaud, de « trouver une langue » ? Soit la quête artistique d’une vie, forgée au fil des notes, des sons, des rythmes pas sages, des rites de passage. Le titre, Grand Sorcier, qui tient à l’étymologie mozambicaine du mot « maloya », célèbre le puissant côté guérisseur de cette musique. Car finalement, « trouver une langue », ne serait-ce pas aussi créer des formules magiques ?

avec : Stéphane Hoareau, guitare, direction, Sakina Abdou, saxophone ténor, Nicolas Stephan, saxophone ténor, Leila Soldevila, contrebasse, Ianik Tallet, batterie.

Le quintet Grand Sorcier mélange maloya et free jazz, deux musiques de résistance et de liberté.

Le vendredi 26 juin 2026

de 21h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/grand-sorcier/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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