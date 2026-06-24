PLATIN-O-SCOPE X La Mise à Nuit X DJ Lex de Rochechouart Cinéma Le Balzac Paris

Le vendredi 26 juin à 21h, le PLATIN-O-SCOPE est le fruit du mariage du cinéma et de la musique électronique issue du clubbing underground.

Le @cinemalebalzac s’associe avec le collectif @lamiseanuit pour vous proposer une expérience unique et sensorielle.

De la place pour danser sous la sélection du DJ Lex de Rochechouart dans la grande salle 1, pour se laisser porter par la musique ET les images du film expérimental mais surtout incontournable « Koyaanisqatsi » (1982) de Godfrey Reggio.

Laissez-vous captiver par le système son du cinéma pour cette expérience unique, où les basses intenses et les montées progressives sont légion.

Au programme : près de 3 heures de set électro, en passant de la Deep House à la Deep Techno, la musique sera le carnet de route pour le mélange des images fortes du film.

Dansez au cinéma. Le Balzac s’associe avec le collectif La Mise à Nuit pour vous proposer une expérience unique et sensorielle.

Le vendredi 26 juin 2026

de 21h00 à 00h00

payant

Tarif unique 15€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T00:00:00+02:00

Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris

https://www.cinemabalzac.com/film/246986/



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