U*NXT Experience : inscrivez votre association sportive à une une journée de détection à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris mercredi 24 juin 2026.

U*NXT Experience, une journée de détection ouverte à la nouvelle génération

Premier rendez-vous de cette nouvelle marque, U*NXT Experience réunira, le 24 juin sur le parvis de l’adidas arena à Paris, des jeunes âgés de 12 à 23 ans autour d’un parcours de détection.

Sprint, détente, puissance, coordination ou encore explosivité : les participants pourront tester leurs qualités athlétiques à travers plusieurs ateliers conçus pour identifier les potentiels champions de demain. Des athlètes de l’équipe de France seront présents à leurs côtés, pour les conseiller et les motiver.

Coté ambiance, avec un DJ set, une zone chill pensée comme un vrai spot de rencontre et de détente, ainsi que des ateliers de customisation, chacun pourra afficher son style et plonger dans l’univers U*NXT.

Les meilleurs profils de la journée seront invités à vivre une expérience exclusive lors des championnats de France U*NXT à Charléty, avec une immersion au cœur de l’événement et une mise à l’honneur sur la piste et le podium aux côtés de la FFA et d’adidas. La FFA assurera aussi leur suivi, en les mettant notamment en relation avec un club d’athlétisme proche de leur domicile.

Un tirage au sort permettra également à plusieurs participants d’assister au meeting de Paris le 28 juin, afin d’être au plus près des grandes stars mondiales de l’athlétisme.

S’inscrire

L’inscription est gratuite mais réservée aux structures sportives parisiennes (clubs, centres de loisirs…)

Inscrivez votre structure ici !

La Fédération Française d’Athlétisme lance U*NXT (le prochain, c’est toi !), sa nouvelle marque pensée pour accompagner l’émergence des talents de demain et réinventer l’expérience en compétition des athlètes U18-U20-U23. Premier temps fort : une journée de détection des futurs talents, le 24 juin sur le parvis de l’Adidas Arena (18e).

Le mercredi 24 juin 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Adidas Arena 56 Boulevard Ney 75018 Paris

https://www.athle.fr/



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