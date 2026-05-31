Animation, Ministère de la Santé, Paris

Animation Mardi 23 juin, 10h00 Ministère de la Santé Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

Ministère de la Santé 14, avenue Duquesne, paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Paris Île-de-France

Intervention publique de sensibilisation pour le personnel du ministère de la Santé