Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation, Ministère de la Santé, Paris

Animation, Ministère de la Santé, Paris

Animation, Ministère de la Santé, Paris mardi 23 juin 2026.

Lieu : Ministère de la Santé

Adresse : 14, avenue Duquesne, paris

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Animation Mardi 23 juin, 10h00 Ministère de la Santé Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00

Ministère de la Santé 14, avenue Duquesne, paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Paris Île-de-France
Intervention publique de sensibilisation pour le personnel du ministère de la Santé

À voir aussi à Paris (Paris)