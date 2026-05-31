Animation, Ministère de la Santé, Paris
Animation, Ministère de la Santé, Paris mardi 23 juin 2026.
Animation Mardi 23 juin, 10h00 Ministère de la Santé Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T17:00:00+02:00
Ministère de la Santé 14, avenue Duquesne, paris Paris 75007 Quartier de l’École Militaire Paris Île-de-France
Intervention publique de sensibilisation pour le personnel du ministère de la Santé
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