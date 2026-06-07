120 battements par minute – Screening with English subtitles Cinéma du Panthéon PARIS

Depuis début 2022, nous organisons des séances en partenariat avec Lost in Frenchlation.

L’idée : pouvoir découvrir les films français du moment en version sous-titrée anglais. Les séances sont parfois suivies d’une rencontre avec les cinéastes, traduite en anglais.

À l’occasion de ces séances, le Salon du Panthéon (notre salon de thé/bar à l’étage) reste exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h pour pouvoir se retrouver autour d’un verre avant le film.

Since early 2022, we organize screenings in partnership with Lost in Frenchlation. The idea is to be able to discover recently released French films with English subtitles. Some of the screenings are followed by a Q&A with directors, translated into English.

For these special screenings, the Salon du Panthéon (our tea salon/bar upstairs) stays open until 8PM so that we can get together for a drink before the film.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE – Screening with English subtitles

Le lundi 22 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T23:00:00+02:00

Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin Paris 75005 PARIS

https://www.cinemadupantheon.fr/events/70063-lost-in-frenchlation-22-juin/



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