Stage de dessin-peinture au jardin du Luxembourg Jardin du Luxembourg PARIS

Ce mini-stages se déroule en extérieur, de 11h00 à 15h00

Dans ce stage, vous aurez :

Un lieu ou quartier agréable, visité à l’avance et choisi avec soin.

Des indications pour choisir votre matériel que ce soit dans une optique de croquis, e carnet de voyage ou de peinture pure

Des explications pour démarrer, une démonstration

Une assistance individuelle

Et aussi, je l’espère, le plaisir de dessiner ensemble et de profiter de l’instant !

Les caractéristiques précises de chaque stage sont indiquées ci-joint dans le descriptif du stage : lieu , date et horaires, …

Si vous êtes tenté (e), faites-moi signe rapidement, pour réserver votre place et recevoir les indications concernant le matériel et le lieu du rendez-vous.

Des mini-stages de croquis et peinture « en plein air », à Paris

Je vous propose d’aller à la découverte d’un quartier de Paris avec un carnet à dessin, des crayons, des couleurs d’aquarelle…

Le dimanche 07 juin 2026

de 11h00 à 15h00

payant

55 euros.

Contact, détails et réservation sur le site internet.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T15:00:00+02:00

Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS

https://villa-bastille.com/show-item/jardin-du-luxembourg-dimanche-7-juin/ +33624028998 pat.fouilhoux@gmail.com



Afficher la carte du lieu Jardin du Luxembourg et trouvez le meilleur itinéraire

