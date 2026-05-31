Stage de dessin-peinture au jardin du Luxembourg Jardin du Luxembourg PARIS
Stage de dessin-peinture au jardin du Luxembourg Jardin du Luxembourg PARIS dimanche 7 juin 2026.
Ce mini-stages se déroule en extérieur, de 11h00 à 15h00
Dans ce stage, vous aurez :
- Un lieu ou quartier agréable, visité à l’avance et choisi avec soin.
- Des indications pour choisir votre matériel que ce soit dans une optique de croquis, e carnet de voyage ou de peinture pure
- Des explications pour démarrer, une démonstration
- Une assistance individuelle
- Et aussi, je l’espère, le plaisir de dessiner ensemble et de profiter de l’instant !
Les caractéristiques précises de chaque stage sont indiquées ci-joint dans le descriptif du stage : lieu , date et horaires, …
Si vous êtes tenté (e), faites-moi signe rapidement, pour réserver votre place et recevoir les indications concernant le matériel et le lieu du rendez-vous.
Des mini-stages de croquis et peinture « en plein air », à Paris
Je vous propose d’aller à la découverte d’un quartier de Paris avec un carnet à dessin, des crayons, des couleurs d’aquarelle…
Le dimanche 07 juin 2026
de 11h00 à 15h00
payant
55 euros.
Contact, détails et réservation sur le site internet.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T15:00:00+02:00
Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS
https://villa-bastille.com/show-item/jardin-du-luxembourg-dimanche-7-juin/ +33624028998 pat.fouilhoux@gmail.com
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