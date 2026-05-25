Food Court – Méricourt en Folie Rue de la folie Méricourt PARIS
Food Court – Méricourt en Folie Rue de la folie Méricourt PARIS dimanche 7 juin 2026.
Le dimanche 7 juin, la rue de la Folie-Méricourt se transforme en immense food court à ciel ouvert à l’occasion de “Méricourt en Folie / Street Food Festival”, un événement festif et gourmand organisé par l’association de commerçants Folie Méricourt d’Amour.
De 11h à 22h, les habitants du quartier, familles, curieux et amateurs de street food pourront découvrir une sélection de spécialités proposées par les commerçants de la rue : grilled cheeses, boreks, pâtisseries portugaises, sandwich merguez mayo hareng, barbe à papa, boissons et autres surprises gourmandes.
Tout au long de la journée, la rue vibrera au rythme d’une animation musicale avec DJ dans une ambiance conviviale, populaire et créative, fidèle à l’esprit du 11e arrondissement.
L’événement se déroulera du 1 au 48 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e, avec des stands installés en extérieur pour inviter les visiteurs à flâner, manger et profiter du quartier autrement.
Un rendez-vous festif pour célébrer les commerces de proximité, la gourmandise et la vie de quartier !
Un grand food court à ciel ouvert organisé par l’association de commerçants Folie Méricourt d’Amour : street food, DJ set et ambiance festive au cœur du 11e arrondissement de Paris.
Le dimanche 07 juin 2026
de 11h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T22:00:00+02:00
Rue de la folie Méricourt 1 Rue de la folie Méricourt 75011 du 1 au 48 rue de la folie méricourtPARIS
https://www.helloasso.com/associations/la-folie-d-amour lafoliedamour11@gmail.com
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