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La Baleine et le Musicien Cinéma Max Linder Panorama Paris

La Baleine et le Musicien Cinéma Max Linder Panorama Paris

La Baleine et le Musicien Cinéma Max Linder Panorama Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Cinéma Max Linder Panorama

Adresse : 24 boulevard poissonnière

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Tarif unique : 7€<br>Carte d'abonnement et illimitées acceptées.</p>

Rendez-vous le dimanche 7
juin à 10h30 pour une avant-première du documentaire La Baleine
et le Musicien en présence de l’équipe du film.

Résumé : Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement
attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience
singulière : tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une
baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ?

Avant-première du documentaire en présence de Rone.
Le dimanche 07 juin 2026
de 10h30 à 12h30
payant

Tarif unique : 7€
Carte d’abonnement et illimitées acceptées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T10:30:00+02:00_2026-06-07T12:30:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière  75009 Paris


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