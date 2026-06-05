La Baleine et le Musicien Cinéma Max Linder Panorama Paris

Rendez-vous le dimanche 7

juin à 10h30 pour une avant-première du documentaire La Baleine

et le Musicien en présence de l’équipe du film.

Résumé : Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement

attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience

singulière : tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une

baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ?

Avant-première du documentaire en présence de Rone.

Le dimanche 07 juin 2026

de 10h30 à 12h30

payant

Tarif unique : 7€

Carte d’abonnement et illimitées acceptées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T10:30:00+02:00_2026-06-07T12:30:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris



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