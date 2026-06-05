La Baleine et le Musicien Cinéma Max Linder Panorama Paris
La Baleine et le Musicien Cinéma Max Linder Panorama Paris dimanche 7 juin 2026.
Rendez-vous le dimanche 7
juin à 10h30 pour une avant-première du documentaire La Baleine
et le Musicien en présence de l’équipe du film.
Résumé : Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement
attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience
singulière : tenter d’établir un dialogue musical en pleine mer avec une
baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ?
Avant-première du documentaire en présence de Rone.
Le dimanche 07 juin 2026
de 10h30 à 12h30
payant
Tarif unique : 7€
Carte d’abonnement et illimitées acceptées.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T10:30:00+02:00_2026-06-07T12:30:00+02:00
Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris
Afficher la carte du lieu Cinéma Max Linder Panorama et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Village des start up Arènes de Lutèce – Floorish, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – Necense, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – Ori Sorgho Français, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Village des start up Arènes de Lutèce – KédelaÏ, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026
- Maitre boulanger du Nord – Kundalim X Pizzas Viva Adrianno Farno, Arènes de Lutèce, Paris 5 juin 2026