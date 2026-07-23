Soirée créative ! Le Moulin à Café Paris

Informations pratiques

Peinture, dessin, coloriage, collage… Tout est permis ! Du matériel sera mis à votre disposition, mais vous pouvez également apporter le vôtre si vous préférez.

Aucun niveau n’est requis, il ne s’agit pas d’un cours mais d’un moment libre pour laisser parler votre créativité. Une seule consigne : créer… et papoter !

Envie de créer dans une ambiance conviviale et détendue ? Le Moulin vous accueille pour une soirée créative !

Le mardi 28 juillet 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-29T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T20:00:00+02:00_2026-07-28T21:30:00+02:00

Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris

+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/ https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/



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