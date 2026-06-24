Du Jardin Rachmaninov au Parc Chapelle charbon Entrée principale du jardin Rachmaninov 23 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris paris
Du Jardin Rachmaninov au Parc Chapelle charbon Entrée principale du jardin Rachmaninov 23 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris paris jeudi 23 juillet 2026.
23 Juillet 10h00 Du jardin Rachmaninov au Parc Chapelle Charbon
Le jardin Rachmaninov, imaginé en 1991, par la
paysagiste Kathryn Gustafson, abrite des essences rares et variées tel l’érable
à peau de serpent ou le copalme sur une surface de 5 400 m². Les gradins à
l’entrée sont disposés autour d’un vaste bassin d’où s’échappe un petit
ruisseau entouré de massifs d’arbustes et de parterres de fleurs. La promenade
se poursuit au parc Chapelle Charbon. Quarante ans plus tard, ce nouveau parc
permet d’augmenter la surface en espace vert de ce quartier de 28 841 m².
Un jeu de perspectives, d’allées courbes et de pentes douces confère à ce parc
sobriété et naturel. Une palette végétale essentiellement francilienne, formant
prairies, vergers ou jardins, favorise la biodiversité. Outre son auvent, vestige de son passé
ferroviaire, le parc offre une diversité d’usages, entre promenades oisives et
structures sportives et de loisirs.
Rendez-vous : entrée
principale du jardin au 23 rue Tristan Tzara
Quand des espaces verts modèlent la ville
Le jeudi 23 juillet 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-23T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00
Entrée principale du jardin Rachmaninov 23 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris 23 Rue Tristan Tzara 75018 paris
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