Du Jardin Rachmaninov au Parc Chapelle charbon Entrée principale du jardin Rachmaninov 23 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris paris

23 Juillet 10h00 Du jardin Rachmaninov au Parc Chapelle Charbon

Le jardin Rachmaninov, imaginé en 1991, par la

paysagiste Kathryn Gustafson, abrite des essences rares et variées tel l’érable

à peau de serpent ou le copalme sur une surface de 5 400 m². Les gradins à

l’entrée sont disposés autour d’un vaste bassin d’où s’échappe un petit

ruisseau entouré de massifs d’arbustes et de parterres de fleurs. La promenade

se poursuit au parc Chapelle Charbon. Quarante ans plus tard, ce nouveau parc

permet d’augmenter la surface en espace vert de ce quartier de 28 841 m².

Un jeu de perspectives, d’allées courbes et de pentes douces confère à ce parc

sobriété et naturel. Une palette végétale essentiellement francilienne, formant

prairies, vergers ou jardins, favorise la biodiversité. Outre son auvent, vestige de son passé

ferroviaire, le parc offre une diversité d’usages, entre promenades oisives et

structures sportives et de loisirs.

Rendez-vous : entrée

principale du jardin au 23 rue Tristan Tzara

Quand des espaces verts modèlent la ville

Le jeudi 23 juillet 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00

Entrée principale du jardin Rachmaninov 23 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris 23 Rue Tristan Tzara 75018 paris

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