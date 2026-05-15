La moisson de la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS

L’équipe de la Ferme vous invite à découvrir comment s’effectue

la moisson.

Cet évènement est programmé le mercredi 22 juillet entre 13h30 et 17h.

Au programme :

La moisson

Démonstration du fauchage du champs par le fermier.

Ateliers participatifs :

Bien-être animal : Des céréales pour les poules – Réalisation de meules de blé nourricières pour les poules et les dindes dans les espaces animaliers.

: Des céréales pour les poules – Réalisation de meules de blé nourricières pour les poules et les dindes dans les espaces animaliers. Conception de bouquet : De céréales pour repartir avec sous forme de petits bouquets – Petite décoration estivale.

: De céréales pour repartir avec sous forme de petits bouquets – Petite décoration estivale. Atelier de découverte des légumineuses

Chaque année en été, les céréales semés cet automne de manière écologique sont moissonnés. En juillet, les blés sont dorés et il est temps de les récolter.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 13h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T16:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T13:30:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

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