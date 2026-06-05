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Ateliers découverte de la biodiversité avec les petits débrouillards Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris

Ateliers découverte de la biodiversité avec les petits débrouillards Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris

Ateliers découverte de la biodiversité avec les petits débrouillards Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien

Adresse : Place du Colonel Fabien

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Ces ateliers font parties des animations estivales « Les sciences en bas de chez toi » organisées par Les petits débrouillards*.

En savoir plus sur Les petits débrouillards

*Le réseau des petits débrouillards est une association qui participe du renouveau permanent de l’éducation populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il contribue depuis 1986 à développer l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique.

Rejoins-nous dans la forêt urbaine de la place du Colonel Fabien, transformée en laboratoire à ciel ouvert, pour des expériences ludiques et rigolotes !
Le mercredi 29 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
Le mercredi 22 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-22T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T12:00:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T12:00:00+02:00

Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Place du Colonel Fabien  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon


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